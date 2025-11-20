Садьо Мане: «Роналду — совершенный спортсмен во всех смыслах, тренировки у него в крови. Читал про его профессионализм, менталитет, невероятную серьезность — и все это увидел в “Аль-Насре”

Когда экс-защитник «Манчестер Юнайтед» спросил, по-прежнему ли Роналду приезжает на тренировку первым и уезжает последним, Мане ответил: «Все немного иначе, но он по-прежнему на верном пути, тренировки — это то, что у него в крови. Да, обычно он приезжает рано и уезжает так же, как и все, но его влияние на команду выдающееся».