Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
21.11
Волга
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.15
П2
2.71
Футбол. Премьер-лига
21.11
Акрон
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.62
П2
3.62
Футбол. Германия
21.11
Майнц
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.65
П2
2.70
Футбол. Франция
21.11
Ницца
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.77
X
3.86
П2
1.99
Футбол. Испания
21.11
Валенсия
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.55
П2
3.67
Футбол. Первая лига
22.11
Урал
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.62
П2
5.30

Садьо Мане: «Роналду — совершенный спортсмен во всех смыслах, тренировки у него в крови. Читал про его профессионализм, менталитет, невероятную серьезность — и все это увидел в “Аль-Насре”

Садьо Мане описал Криштиану Роналду, с которым играет за «Аль-Наср».

Источник: Спортс"

"Еще до того, как я познакомился с ним лично, я смотрел его матчи по ТВ, читал новости про него, его профессионализм, менталитет, невероятную серьезность. И я увидел именно это, когда приехал сюда и встретил его.

Он невероятный, усердно работает абсолютно каждый день и по-прежнему хочет побеждать и показывать максимум, несмотря на то, что ему уже 40 лет. Он совершенный спортсмен во всех смыслах«, — сказал вингер “Аль-Насра” в интервью Рио Фердинанду.

Когда экс-защитник «Манчестер Юнайтед» спросил, по-прежнему ли Роналду приезжает на тренировку первым и уезжает последним, Мане ответил: «Все немного иначе, но он по-прежнему на верном пути, тренировки — это то, что у него в крови. Да, обычно он приезжает рано и уезжает так же, как и все, но его влияние на команду выдающееся».