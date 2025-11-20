Ричмонд
Футбол. Первая лига
21.11
Волга
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.15
П2
2.71
Футбол. Премьер-лига
21.11
Акрон
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.62
П2
3.62
Футбол. Германия
21.11
Майнц
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.65
П2
2.70
Футбол. Франция
21.11
Ницца
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.77
X
3.86
П2
1.99
Футбол. Испания
21.11
Валенсия
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.55
П2
3.63
Футбол. Первая лига
22.11
Урал
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.62
П2
5.30

«МЮ» почтил память экс-басиста The Stone Roses Гари Маунфилда, умершего в 63 года: «Клуб был частью его ДНК»

«Манчестер Юнайтед» опубликовал сообщение в связи со смертью бывшего басиста рок-группы The Stone Roses Гари Маунфилда.

«Манчестер Юнайтед» глубоко опечален новостью о том, что Гари «Мани» Маунфилд, любимый басист The Stone Roses, скончался в возрасте 63 лет.

Завзятый «красный» и друг клуба на всю жизнь, Мани прославился как часть знаковой манчестерской группы 1980-х и 1990-х годов. Музыка Мани продолжает звучать на каждом матче на «Олд Траффорд», композиция This Is the One сигнализирует о выходе команд из тоннеля. Это всегда вызывало у него гордость, когда он посещал матчи с семьей. Клуб был частью его ДНК, и он гордился тем, что является «красным».

Мани был частью истории Манчестера, и его будет сильно недоставать всем, кто его знал и любил. Мысли клуба в это время с его семьей и друзьями", — говорится в публикации.