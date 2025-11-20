Ричмонд
Ротенберг сфотографировался на фоне ростомера с изображением Тюкавина: «Вместе мы всех победим!»

Член совета директоров хоккейного «Динамо» Роман Ротенберг сфотографировался на фоне ростомера с изображением футболиста Константина Тюкавина.

Источник: Спортс"

«Вместе мы всех победим!» — подписал фото Ротенберг.

Отметим, что сегодня хоккейное «Динамо» Москва проиграло «Сибири» по буллитам — 3:4. Клуб потерпел 5-е поражение в 6 последних играх. Команда проиграла 2-й матч подряд после отставки Алексея Кудашова с поста главного тренера.

Фото: t.me/rotenberg81.

Анисин о том, что Ротенберг может возглавить «Динамо»: «Хороший вариант. Команда заждалась побед. В такой организации тренером должен быть сильный лидер».

