Ротенберг сфотографировался на фоне ростомера с изображением Тюкавина: «Вместе мы всех победим!»

«Вместе мы всех победим!» — подписал фото Ротенберг.
Отметим, что сегодня хоккейное «Динамо» Москва проиграло «Сибири» по буллитам — 3:4. Клуб потерпел 5-е поражение в 6 последних играх. Команда проиграла 2-й матч подряд после отставки Алексея Кудашова с поста главного тренера.
Фото: t.me/rotenberg81.
Анисин о том, что Ротенберг может возглавить «Динамо»: «Хороший вариант. Команда заждалась побед. В такой организации тренером должен быть сильный лидер».
