Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Волга
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.15
П2
2.71
Футбол. Премьер-лига
18:30
Акрон
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.62
П2
3.62
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.65
П2
2.65
Футбол. Франция
22:45
Ницца
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.77
X
3.86
П2
1.99
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.55
П2
3.63
Футбол. Первая лига
22.11
Урал
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.62
П2
5.30

«Взяли бы Мбаппешку, Крапа, президентов команд. Так хоть смотреть интереснее будет». Эдамс о сборной Медиалиги

Капитан 2Drots Эдамс призвал пригласить в сборную WINLINE Медиалиги медийных игроков.

Источник: Спортс"

Команда сыграет со сборной ФНЛ в Сухуме 5 декабря.

"Смотрю на состав сборной Медиалиги. Ну понятное дело, что сборная подразумевает под собой сильнейших игроков на данный момент и никто не против этого. Но приставка медиа же есть. Лига постоянно пытается внедрить новые правила для создания интереса и той самой медийности.

Взяли бы Мбаппешку, Крапа, президентов команд, других блогеров, кто умеет играть — АртПо, Чужой, Дамирони. Дать им какое-то время. Выиграет сборная у сборной ФНЛ — молодцы, через неделю все забудут. Проиграет — ничего страшного, через неделю забудут. Но мы выиграем от того, что в составе нашей сборке будут не только футболисты.

Так хоть смотреть интереснее будет. А от того, что медийные пацаны выйдут на поле на 10−15 минут — ничего не изменится. Тому есть живые доказательства в Кубке России, а может еще и резонанс получится. И понятно, что составы это расширенные и, наверно, не утвержденные. Но уверен, будет близко к этому и никого из медийных пацанов не позовут.

Дмитрий [Кортава, технический директор Медиалиги], Николай [Осипов, президент лиги]! Не убивайте последнее желание понаблюдать за сборной, в которой будут не только лучшие футболисты из нашей лиги, но и ребята, благодаря которым лига носит название медиа!

Ну и докажем, что лучшая лига мира не ФНЛ, а МФЛ. Всем мир", — написал Эдамс.