«Росарио Сентраль» Ди Марии признан чемпионом лиги Аргентины — титул учредили сегодня на собрании исполкома

На заседании исполнительного комитета Профессиональной лиги было принято единогласное решение учредить титул чемпиона лиги. Его обладателем становится команда, которая набрала наибольшее количество очков за два этапа чемпионата. Прежде первое место в общем зачете приносило только путевку в Кубок Либертадорес.
Исполком сразу утвердил в качестве чемпиона лиги «Росарио Сентраль». Команда, за которую играет Ди Мария, набрала 35 очков на первом этапе (Апертура) и 31 — на втором (Клаусура). В общей сложности у нее на 4 балла больше, чем у «Бока Хуниорс» (33+29).
Лига вручила трофей президенту, главному тренеру и нескольким игрокам «Росарио Сентраль», присутствовавшим на заседании.
Ассоциация футбола Аргентины отдельно отметила, что учреждение титула чемпиона лиги не отменяет чемпионский матч между победителями Апертуры и Клаусуры.