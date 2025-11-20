«Росарио Сентраль» Ди Марии признан чемпионом лиги Аргентины — титул учредили сегодня на собрании исполкома

Исполком сразу утвердил в качестве чемпиона лиги «Росарио Сентраль». Команда, за которую играет Ди Мария, набрала 35 очков на первом этапе (Апертура) и 31 — на втором (Клаусура). В общей сложности у нее на 4 балла больше, чем у «Бока Хуниорс» (33+29).