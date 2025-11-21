Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Волга
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.15
П2
2.71
Футбол. Премьер-лига
18:30
Акрон
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.63
П2
3.51
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.65
П2
2.65
Футбол. Франция
22:45
Ницца
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.77
X
3.86
П2
1.99
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.52
П2
3.65
Футбол. Первая лига
22.11
Урал
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.62
П2
5.30

Гаттузо о Северной Ирландии: «Физически мощная, никогда не сдается, но Италия смотрит вперед с уверенностью»

Дженнаро Гаттузо: Северная Ирландия физически мощная, но Италия уверена в себе.

Дженнаро Гаттузо высказался о стыковом матче ½ финала отбора ЧМ-2026 против сборной Северной Ирландии. Игра пройдет 26 марта 2026 года.

«Северная Ирландия физически мощная команда, никогда не сдается. Мы должны бороться, говорю об этом уже три месяца. Мы знали, что придется играть в плей-офф. Это путь, где нам нужно прибавлять (Италия пропустила два последних ЧМ после поражений в стыковых матчах — Спортс»), но смотрим вперед с уверенностью.

Я не думаю, что проблема в тактике, у тактических схем есть плюсы и минусы. Нам нужно работать над своей хрупкостью, но когда мы делаем все хорошо, мы конкурентоспособны. Нельзя совершать ошибки, как это было позавчера [1:4 от Норвегии]. У нас будет время поработать над схемами, изучим соперника", — сказал тренер сборной Италии.