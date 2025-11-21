Ричмонд
Матч-центр
Футбол. Первая лига
17:00
Волга
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.15
П2
2.71
Футбол. Премьер-лига
18:30
Акрон
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.63
П2
3.51
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.65
П2
2.65
Футбол. Франция
22:45
Ницца
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.66
X
3.82
П2
2.03
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.55
П2
3.73
Футбол. Первая лига
22.11
Урал
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.62
П2
5.30

Дегтев готов пробиться в топ-3 вратарей сборной: «Надо проводить хорошие матчи за “Сочи” и молодежку. Тренеры наблюдают за всеми»

Александр Дегтев оценил свои шансы на вызов в сборную России.

— Когда смотрите на тех вратарей, кого помимо Сафонова и Агкацева вызывают в первую сборную, чувствуете, что можете пробиться в топ-3 голкиперов национальной команды?

— Конечно. Просто надо показывать себя на поле — проводить хорошие матчи за молодежную сборную и в РПЛ за «Сочи». Проявлять свои лучшие качества. Уверен, тренеры национальной сборной наблюдают за всеми вратарями, играющими в РПЛ. Так что тут все только от меня зависит.

— Можно сказать, что атаки низом в «Сочи» позволяют подготовиться к требованиям национальной сборной, где Карпин очень ценит вратарей, умеющих играть ногами?

— Меня этому учили еще в академии «Зенита», где с вратарями работал в том числе Александр Владиславович Владимиров, сейчас также входящий в тренерский штаб молодежной сборной России. Он меня вырастил. И мы очень много уделяли внимания этому компоненту. Бывало, по вечерам отдельно от тренировок выходили на поле и все это отрабатывали.

Сейчас это уже азы, которые должен знать каждый вратарь. Поэтому и в молодежной сборной у Ивана Евгеньевича Шабарова, и в «Сочи», как при Морено, так и при Осинькине, это уже привычное дело, — сказал вратарь молодежной сборной России и «Сочи».