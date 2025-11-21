Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Волга
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.15
П2
2.71
Футбол. Премьер-лига
18:30
Акрон
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.70
П2
3.80
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.60
П2
2.60
Футбол. Франция
22:45
Ницца
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.92
X
3.87
П2
1.96
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.65
П2
3.78
Футбол. Первая лига
22.11
Урал
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.65
П2
5.30

ФИФА удалила постер ЧМ-2026 после жалоб на отсутствие Роналду на нем. От Португалии было изображение Бруну

Как передает Sportbible, ФИФА удалила первый официальный постер чемпионата мира 2026 года со своих страниц в социальных сетях на фоне жалоб от болельщиков.

Источник: Спортс"

Ранее ФИФА представила промо-постер, на котором были изображены по одному игроку от каждой из квалифицировавшихся команд. На данный момент 42 из 48 команд обеспечили себе участие на чемпионате мира следующим летом, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Среди игроков, представленных на изображении, были Лионель Месси, Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе, Мохамед Салах и другие.

Возмущение фанатов вызвало отсутствие Криштиану Роналду. Представителем Португалии на постере стал Бруну Фернандеш.

ФИФА удалила публикацию со своего официального аккаунта в X в четверг. Причина удаления остается неизвестной, хотя предполагается, что пост могли удалить из-за реакции на отсутствие Роналду.

Изображение: sportbible.com.