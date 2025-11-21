ФИФА удалила постер ЧМ-2026 после жалоб на отсутствие Роналду на нем. От Португалии было изображение Бруну

Ранее ФИФА представила промо-постер, на котором были изображены по одному игроку от каждой из квалифицировавшихся команд. На данный момент 42 из 48 команд обеспечили себе участие на чемпионате мира следующим летом, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
Среди игроков, представленных на изображении, были Лионель Месси, Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе, Мохамед Салах и другие.
Возмущение фанатов вызвало отсутствие Криштиану Роналду. Представителем Португалии на постере стал Бруну Фернандеш.
ФИФА удалила публикацию со своего официального аккаунта в X в четверг. Причина удаления остается неизвестной, хотя предполагается, что пост могли удалить из-за реакции на отсутствие Роналду.
Изображение: sportbible.com.