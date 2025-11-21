ФИФА удалила постер ЧМ-2026 после жалоб на отсутствие Роналду на нем. От Португалии было изображение Бруну

Ранее ФИФА представила промо-постер, на котором были изображены по одному игроку от каждой из квалифицировавшихся команд. На данный момент 42 из 48 команд обеспечили себе участие на чемпионате мира следующим летом, который пройдет в США, Мексике и Канаде.