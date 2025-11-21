Россиянин Тихий расторг контракт с турецким «Серикспором»

«Я подал в клуб заявление о расторжении контракта в связи с невыплатой заработной платы. С 20-го числа я свободный агент и открыт для предложений. Уже вернулся в Москву — тренируюсь по индивидуальной программе», — цитирует Тихого «Чемпионат».