Сестра Роналду Катя о критике брата за визит в Белый дом: «Криштиану проявил индивидуальную свободу. Началась истерия, будто он объявил конец света, совершил преступление»

"Сегодня я буду говорить на злободневную тему — Криштиану Роналду. Тот, кому не нужны были благосклонность, партии, идеологии, заготовленные речи или нарративы. Ему нужна была только работа. То, о чем многие его критики знают лишь понаслышке. Он построил карьеру. Мне не нужно много объяснять, поскольку ни одна телевизионная панель, ни одна марионетка общественного мнения, ни один возмущающийся эксперт даже не мечтали повторить это. Но он посещает Белый дом — и все. Эмоциональный ядерный взрыв.