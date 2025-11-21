Ричмонд
Тедеев о 3:2 с «Сочи»: «Господь вознаградил “Акрон”, но заслуженно. Во 2-м тайме мы победили по всем статьям. Дзюба сыграл большую роль. Рад за Пестрякова, ему нужно много работать»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев подвел итоги матча с «Сочи» в 16‑м туре Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

Тольяттинский клуб дома обыграл сочинцев со счетом 3:2. По ходу встречи гости вели в счете 2:0. Дмитрий Пестряков сделал дубль. Артем Дзюба, вышедший на замену после травмы, отдал две результативные передачи.

— Тяжелый матч для нас в целом от начала до конца. Мы понимали, что выйдут игроки, которые давно не выходили на поле, поскольку многих игроков мы получили из сборных поздно. Но я не знал, что все так сильно скажется.

Первый тайм был плохим. Ребята старались, но соперник был гораздо лучше. А второй тайм был великолепным, счастливым для нас. Господь нас вознаградил, хотя мы победили заслуженно. У «Сочи» очень хороший подбор футболистов, у них точно есть потенциал. Мы играли с очень хорошей командой, и слава богу, что мы победили эту команду во втором тайме по всем статьям.

— Не думаете ли постфактум, что Дзюбу можно было выпустить и пораньше?

— Это было запланировано, он был готов только на 30 минут. Слава богу, что так сложилось, и он действительно сыграл большую роль в сегодняшней победе. Если бы Артем был полностью готов, он бы играл с первых минут.

— Сейчас нам можно петь Пестрякову дифирамбы или по‑прежнему рано?

— Молодые футболисты — опасный организм. Еще ничего не случилось. Я рад за него, но он еще должен много сделать работы над собой. Работать, работать и еще раз работать. Я знаю, как надо действовать с молодыми футболистами, есть определенный опыт. Давайте наберемся терпения, — сказал Тедеев.