Тедеев о 3:2 с «Сочи»: «Господь вознаградил “Акрон”, но заслуженно. Во 2-м тайме мы победили по всем статьям. Дзюба сыграл большую роль. Рад за Пестрякова, ему нужно много работать»

Первый тайм был плохим. Ребята старались, но соперник был гораздо лучше. А второй тайм был великолепным, счастливым для нас. Господь нас вознаградил, хотя мы победили заслуженно. У «Сочи» очень хороший подбор футболистов, у них точно есть потенциал. Мы играли с очень хорошей командой, и слава богу, что мы победили эту команду во втором тайме по всем статьям.