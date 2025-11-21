Ричмонд
Сестра Роналду Катя о критике его визита в Белый дом: «Он 20 лет нес Португалию на плечах, выбрался из нищеты, построил империю без связей. Клавиатурные воины вызывают жалость»

Сестра Криштиану Роналду Катя Авейру заявила о вкладе футболиста в имидж Португалии в ответ на критику его визита в Белый дом.

Источник: Спортс"

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии ранее посетил ужин в Белом доме, организованный президентом США Дональдом Трампом.

"Самое смешное, что они верят, они действительно верят, что это испортит имидж Криштиану Роналду. Если оставить в стороне скромность, представьте человека, 40-летнего мужчину, который 20 лет нес Португалию на своих плечах, выбрался из нищеты, построил империю без связей, без одолжений, ни у кого не украв ни копейки. Вы действительно думаете, что он в проигрыше?

Он не берет в голову, что какие-то возмущенные люди, так называемые профессионалы, решили придумать скандал. Криштиану Роналду сделал для страны больше, чем любой круглый стол. Конференц-столы, панели комментаторов, клавиатурные воины… Мальчики и девочки, из-за него говорят про величие Португалии, в то время как многие из критиков и комментаторов непоследовательны в своих собственных предложениях.

Вы, должно быть, в отчаянии. Я видела ваши критику, но, черт возьми, это вызывает жалость. К сожалению, нашей стране есть чему поучиться в плане зависти и того, чтобы не считать себя умнее других. Это отвратительно, это некрасиво и плохо для нашего имиджа", — заявила Катя Авейру.

