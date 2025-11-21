Ричмонд
«Бирмингем» представил проект стадиона в стиле кирпичного завода с 12 башнями в виде дымоходов. Арена рассчитана на 62 000 мест и оценивается в 1,2 млрд фунтов

«Бирмингем» собирается построить стадион более чем за 1 млрд фунтов.

"Стадион на 62 000 мест будет принимать разнообразные спортивные и развлекательные мероприятия. Расположенный в Борсли-Грин в восточном Бирмингеме, он станет значимой городской достопримечательностью, отражающей промышленное наследие региона и использующей передовые инженерные решения. Стадион разместится в центре района Sports Quarter, превращая его в динамичное спортивно-культурное пространство.

Двенадцать башен в форме дымовых труб отсылают к кирпичным заводам, когда-то стоявшим на этом месте. Они обеспечат структурную поддержку крыши, в них разместятся лифты и лестницы, а также они будут помогать с вентиляцией. В одной из труб будет находиться лифт в наиболее высоко расположенный бар Бирмингема с панорамным видом на город", — говорится в сообщении на сайте клуба.

Проект стадиона разработан Heatherwick Studio и Manica Architecture и оценивается, по данным Sky Sports, в 1,2 млрд фунтов (с учетом прилегающих общественных зон, кафе и т.д.).

Арену хотят возвести к началу сезона-2030/31.

Изображения: bcfc.com.