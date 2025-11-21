Ричмонд
Вице-президент «Флуминенсе»: «Нино хотел вернуться в Бразилию в середине года, но “Зенит” его не отпустил. Возобновим переговоры, шанс есть»

«Флуминенсе» заинтересован в приглашении Нино Моты.

Источник: Спортс"

Вице-президент бразильского клуба Маттеус Монтенегро сообщил, что зимой планируется возобновить переговоры с «Зенитом», ни к чему не приведшие летом.

"Есть три футболиста, которых хотел бы заполучить любой бразильский клуб, и единственный, кого есть хоть какая-то возможность вернуть, — это Нино.

В середине года он сам проявил интерес к возвращению в Бразилию. Мы вели переговоры с клубом, их возглавлял сам президент. Мы договорились вернуться к этой теме в декабре, потому что тогда игрока не отпустили. С нетерпением ждем этого. Шанс небольшой, но он есть", — сказал Монтенегро.