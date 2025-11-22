Доннарумма об уходе из «ПСЖ»: «Чувствовал себя преданным. Я подстроился под стиль “ПСЖ”, а он его изменил в последние месяцы. Это больно»

Я всегда буду благодарен «ПСЖ» за то, что он мне дал, и за то, что я дал ему. Это было потрясающе. И я всегда буду благодарен болельщикам. Я обязательно буду возвращаться в Париж, потому что они подарили мне второй дом, это была важнейшая часть моей жизни. Я доволен тем, чего там добился, тем, что мне дали партнеры и болельщики, и я всегда буду им за это благодарен«, — сказал голкипер “Манчестер Сити”.