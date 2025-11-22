Ричмонд
Доннарумма об уходе из «ПСЖ»: «Чувствовал себя преданным. Я подстроился под стиль “ПСЖ”, а он его изменил в последние месяцы. Это больно»

Джанлуиджи Доннарумма огорчен тем, что вынужденно покинул «ПСЖ».

Источник: Спортс"

«Уйти из такого клуба — это не бывает просто. После всего, что произошло, мне было очень тяжело. Я пришел и подстроился под определенный стиль игры, но в последние месяцы этого стиля уже не было. Очень жаль, ведь в прошлом сезоне мы впервые в истории выиграли для Парижа Лигу чемпионов. Это больно. Но страницу нужно переворачивать, и мои партнеры по “ПСЖ” и болельщики всегда будут мне близки.

Я почувствовал себя преданным, потому что, перейдя в клуб, я действительно адаптировался под «ПСЖ» — я уделял этому особое внимание. А в итоге последние месяцы все было совсем по-другому. Это меня разочаровало. Это то, что я никогда не смогу объяснить, но с этим приходится смириться.

Меня расстроило то, как они действовали в этой ситуации. Жаль, но надо двигаться дальше.

Я всегда буду благодарен «ПСЖ» за то, что он мне дал, и за то, что я дал ему. Это было потрясающе. И я всегда буду благодарен болельщикам. Я обязательно буду возвращаться в Париж, потому что они подарили мне второй дом, это была важнейшая часть моей жизни. Я доволен тем, чего там добился, тем, что мне дали партнеры и болельщики, и я всегда буду им за это благодарен«, — сказал голкипер “Манчестер Сити”.