Сестра Роналду Катя о критике визита брата в Белый дом: «Христос был предан Иудой, Португалия — страна Иуд. Криштиану другой, ему не нужно одобрение, он мировая легенда»

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии ранее посетил ужин в Белом доме, организованный президентом США Дональдом Трампом.
"Это напоминает мне, если говорить о религии, как Христос был предан Иудой. Моя страна, к сожалению, — страна Иуд. Я не обобщаю, мы ничему не учимся.
Неслучайно мы завоевали столько территорий в нашей истории, а некоторые умники упустили их. Их называли умными и образованными. Я знаю, что быть другим страшно, но, черт возьми, вы должны были к этому привыкнуть, ради всего святого.
Роналду не такой, как вы, он не из того же теста, что и вы. Именно поэтому он и оказался там, где он есть. Думаете, все с неба упало? Он добрался до вершины только потому, что он другой. До вершины мира, заметьте, мира. И потом, вы приходите со своими твердыми убеждениями.
Так что будьте осторожны, говоря, что его визит в Белый дом — проблема. Проблема в том, что вы верите, что это как-то влияет на его жизнь. Проблема в том, что вы думаете, что Роналду нужно одобрение тех, кто никогда не отходил от своего кресла, клавиатуры, студии. Проблема в том, что вы живете иллюзиями.
По прошествии стольких лет, после всего, чего он достиг, вы считаете, что это бросает тень на его имидж? Ради бога, он же мировая легенда. Это не я так говорю, это статистика. Он создал настоящее наследие, тогда как вы создали воображаемое негодование. И разница настолько велика, что это просто смешно. Клянусь, это вызывает смех", — заявила Катя Авейру.
