Сестра Роналду Катя о критике визита брата в Белый дом: «Христос был предан Иудой, Португалия — страна Иуд. Криштиану другой, ему не нужно одобрение, он мировая легенда»

Роналду не такой, как вы, он не из того же теста, что и вы. Именно поэтому он и оказался там, где он есть. Думаете, все с неба упало? Он добрался до вершины только потому, что он другой. До вершины мира, заметьте, мира. И потом, вы приходите со своими твердыми убеждениями.