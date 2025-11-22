Петров о «жестком» футболе «Балтики»: «Не обращаем внимания на критиков. В середине 1-го круга поняли, что можем конкурировать со всеми в РПЛ»

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
13:30
Урал
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.65
П2
5.30
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
3.61
X
3.30
П2
2.23
Футбол. Первая лига
15:00
Чайка
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.38
П2
1.99
Футбол. Англия
15:30
Бернли
:
Челси
Все коэффициенты
П1
6.98
X
4.75
П2
1.48
Футбол. Испания
16:00
Алавес
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.12
П2
3.06
Футбол. Премьер-лига
16:45
Спартак
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.65
П2
3.35
Футбол. Италия
17:00
Кальяри
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
3.01
X
2.97
П2
2.77
Футбол. Италия
17:00
Удинезе
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
3.49
X
3.30
П2
2.27
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.12
П2
3.85
Футбол. Германия
17:30
Аугсбург
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.65
П2
3.00
Футбол. Германия
17:30
Бавария
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.00
П2
15.00
Футбол. Германия
17:30
Боруссия Д
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.15
П2
4.27
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
3.22
X
3.71
П2
2.22
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.85
П2
1.98
Футбол. Англия
18:00
Борнмут
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.16
П2
5.10
Футбол. Англия
18:00
Брайтон
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.75
П2
3.85
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.29
П2
3.89
Футбол. Англия
18:00
Ливерпуль
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.11
П2
6.70
Футбол. Англия
18:00
Вулверхэмптон
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.72
П2
1.86
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.38
П2
7.31
Футбол. Франция
19:00
Ланс
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.80
П2
3.32
Футбол. Премьер-лига
19:30
Рубин
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.37
П2
2.74
Футбол. Италия
20:00
Фиорентина
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
3.91
X
3.50
П2
2.05
Футбол. Англия
20:30
Ньюкасл Юнайтед
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.59
X
3.83
П2
2.05
Футбол. Германия
20:30
Кельн
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.82
X
3.84
П2
2.41
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.14
П2
2.83
Футбол. Франция
21:00
Ренн
:
Монако
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.72
П2
2.63
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Марсель
5
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2

Петров о «жестком» футболе «Балтики»: «Не обращаем внимания на критиков. В середине 1-го круга поняли, что можем конкурировать со всеми в РПЛ»

Максим Петров высказался о стиле игры «Балтики». После первого круга калининградский клуб занимает в РПЛ 5-е место.

— Почему по большому счету так никто и не смог раскусить «Балтику»?

— Не думаю, что нас не смогли раскусить. Но против «Балтики» сложно играть, все это — результат нашей ежедневной работы. Благодаря тренерскому штабу, аналитическому отделу мы тщательно изучаем каждого соперника и стараемся готовить ему сюрпризы. Получается, это дает свои плоды.

— Складывается ощущение, что по физической подготовке «Балтика» в РПЛ даст фору любому сопернику.

— Пожалуй, соглашусь с вами. В первом круге мы идем на втором месте по пробегу и лидируем по дистанции на спринтах. Так что цифры говорят сами за себя.

— Многие «Балтику» хвалят, но есть и те, кто критикует за большое количество фолов, грубость, чрезмерную жесткость…

— У нас довольно агрессивный футбол. Он предполагает, что мы должны плотно располагаться рядом с соперниками. Применяем прессинг чуть ли не на протяжении всего матча. Отсюда, наверное, такое количество фолов. При этом не обращаем внимания на критиков, а придерживаемся своего стиля. И не собираемся отходить от этой линии.

— В какой момент по ходу чемпионата поняли, что можете дать бой любому сопернику в РПЛ?

— Тренеры нас ментально подготовили еще до чемпионата. Говорили, что мы должны выходить спокойно против любой команды, даже топовой, и никого, ничего не бояться. По моим ощущениям, в середине первого круга поняли, что способны конкурировать со всеми в этой лиге.

Мы сумели потрепать нервы всем фаворитам, отнять у них очки. Только армейцы смогли нас обыграть, и то гол был забит в дополнительное время, — сказал хавбек «Балтики».