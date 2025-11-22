Сестра Роналду Катя: «Криштиану двигает мир вперед. А чего добились его критики? Мне их жаль. Я невероятно горжусь им — спасибо за все, что ты сделал»

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
13:30
Урал
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.60
П2
5.02
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
3.61
X
3.30
П2
2.18
Футбол. Первая лига
15:00
Чайка
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.21
П2
2.20
Футбол. Англия
15:30
Бернли
:
Челси
Все коэффициенты
П1
6.50
X
4.63
П2
1.52
Футбол. Испания
16:00
Алавес
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.13
П2
2.99
Футбол. Премьер-лига
16:45
Спартак
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.55
П2
3.25
Футбол. Италия
17:00
Кальяри
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
3.05
X
2.92
П2
2.79
Футбол. Италия
17:00
Удинезе
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
3.51
X
3.31
П2
2.26
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.12
П2
3.95
Футбол. Германия
17:30
Аугсбург
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.58
П2
3.06
Футбол. Германия
17:30
Бавария
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.00
П2
15.00
Футбол. Германия
17:30
Боруссия Д
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.19
П2
4.34
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
3.24
X
3.74
П2
2.20
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.85
П2
1.97
Футбол. Англия
18:00
Борнмут
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.20
П2
4.85
Футбол. Англия
18:00
Брайтон
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.67
П2
3.85
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.35
П2
3.68
Футбол. Англия
18:00
Ливерпуль
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.14
П2
6.89
Футбол. Англия
18:00
Вулверхэмптон
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
4.47
X
3.69
П2
1.87
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.42
П2
7.31
Футбол. Франция
19:00
Ланс
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.79
П2
3.30
Футбол. Премьер-лига
19:30
Рубин
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.38
П2
2.73
Футбол. Италия
20:00
Фиорентина
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
3.94
X
3.51
П2
2.04
Футбол. Англия
20:30
Ньюкасл Юнайтед
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.77
П2
2.09
Футбол. Германия
20:30
Кельн
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.82
X
3.77
П2
2.43
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.15
П2
2.80
Футбол. Франция
21:00
Ренн
:
Монако
Все коэффициенты
П1
2.59
X
3.79
П2
2.63
Футбол. Италия
22:45
Наполи
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.27
П2
3.36
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.34
П2
7.75
Футбол. Франция
23:05
ПСЖ
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.00
П2
16.00
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Леванте
0
П1
X
П2

Сестра Роналду Катя: «Криштиану двигает мир вперед. А чего добились его критики? Мне их жаль. Я невероятно горжусь им — спасибо за все, что ты сделал»

Сестра Криштиану Роналду Катя Авейру осудила критиков футболиста.

Источник: Спортс"

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии ранее посетил ужин в Белом доме, организованный президентом США Дональдом Трампом.

"Реальность такова: Криштиану двигает мир вперед. А чего добились его критики? При этом они думают, что могут повлиять на его имидж.

В конце концов, даже если кто-то оскорбит меня, например, высмеивая мою веру, необразованность или плохой португальский, я приму это с гордостью. Вы ничего не знаете, мне вас жаль.

Спасибо, Криштиану Роналду, за все, что ты сделал для моей страны. Спасибо. Я невероятно горжусь тобой", — сказала Катя Авейру.

Сестра Роналду Катя о критике визита брата в Белый дом: «Христос был предан Иудой. Португалия — страна иуд. Криштиану не нужно одобрение, он мировая легенда».

Сестра Роналду Катя о критике его визита в Белый дом: «Он 20 лет держал Португалию на плечах, выбрался из нищеты, построил империю без связей. Клавиатурные воины жалки».