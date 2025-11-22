Сын Ильи Ковальчука перешел в немецкий футбольный клуб

Ричмонд
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Оренбург
0
:
Балтика
0
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.15
П2
2.25
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Урал
0
:
Спартак Кс
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
2.36
П2
6.34
Футбол. Первая лига
15:00
Чайка
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.21
П2
2.20
Футбол. Англия
15:30
Бернли
:
Челси
Все коэффициенты
П1
6.70
X
4.74
П2
1.50
Футбол. Испания
16:00
Алавес
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.12
П2
2.98
Футбол. Премьер-лига
16:45
Спартак
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.55
П2
3.25
Футбол. Италия
17:00
Кальяри
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
3.10
X
2.89
П2
2.77
Футбол. Италия
17:00
Удинезе
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
3.52
X
3.26
П2
2.28
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.12
П2
3.95
Футбол. Германия
17:30
Аугсбург
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.58
П2
3.06
Футбол. Германия
17:30
Бавария
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.00
П2
15.00
Футбол. Германия
17:30
Боруссия Д
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
1.79
X
4.15
П2
4.31
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
3.32
X
3.74
П2
2.17
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.85
П2
1.95
Футбол. Англия
18:00
Борнмут
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.16
П2
4.80
Футбол. Англия
18:00
Брайтон
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.67
П2
3.85
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.36
П2
3.70
Футбол. Англия
18:00
Ливерпуль
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.25
П2
7.30
Футбол. Англия
18:00
Вулверхэмптон
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
4.59
X
3.73
П2
1.84
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.37
П2
7.11
Футбол. Франция
19:00
Ланс
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.79
П2
3.30
Футбол. Премьер-лига
19:30
Рубин
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.32
П2
2.68
Футбол. Италия
20:00
Фиорентина
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
3.99
X
3.47
П2
2.04
Футбол. Англия
20:30
Ньюкасл Юнайтед
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.78
П2
2.08
Футбол. Германия
20:30
Кельн
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.82
X
3.71
П2
2.46
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.15
П2
2.80
Футбол. Франция
21:00
Ренн
:
Монако
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.80
П2
2.64
Футбол. Италия
22:45
Наполи
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.27
П2
3.36
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.34
П2
8.00
Футбол. Франция
23:05
ПСЖ
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
16.00

Сын Ильи Ковальчука перешел в немецкий футбольный клуб

16-летний Филипп Ковальчук, форвард юношеской сборной России, перешел из московского «Динамо» в академию «Герты».

Источник: РБК Спорт

Сын олимпийского чемпиона по хоккею Ильи Ковальчука Филипп стал футболистом академии немецкой «Герты». Об этом «Матч ТВ» сообщил его отец.

«Мой сын перешел в академию “Герты” (команда U17). Будем наблюдать за его развитием и поддерживать», — сказал Илья Ковальчук.

16-летний Филипп Ковальчук начал заниматься футболом в академии клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Позже перешел в бразильский «Сан-Паулу», а затем в юношескую команду московского «Динамо».

В нынешнем сезоне Ковальчук провел 21 матч в Юношеской футбольной лиге‑2 за «Динамо», забил 12 голов и сделал девять результативных передач.

В составе юношеских сборных России Ковальчук дебютировал в 2023 году. За национальную команду для игроков до 16 лет он провел семь матчей и забил четыре гола.