Погба сыграл впервые с сентября 2023 года. Поль дебютировал за «Монако», выйдя на 85-й минуты матча с «Ренном» при 0:4

Полузащитник «Монако» появился на поле на 85-й минуте игры с «Ренном» при счете 0:4. Это его первый матч с сентября 2023 года, после которого француз был отстранен за допинг (дисквалификация завершилась в марте 2025-го).
Статистику 32-летнего футболиста можно изучить здесь.
