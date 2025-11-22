Фанаты «Спартака» напали на болельщика ЦСКА возле стадиона после дерби и скандировали «Мы сегодня ###### коней!»

Видео инцидента опубликовал телеграм-канал Ultras Action.
Несколько болельщиков «Спартака» начали бить человека в шарфе ЦСКА возле «Лукойл Арены» после матча команд в рамках Мир РПЛ.
Видео инцидента опубликовал телеграм-канал Ultras Action.
После этого фанаты красно-белых начали скандировать «Мы сегодня ###### коней!».
Игра завершилась победой «Спартака» со счетом 1:0.