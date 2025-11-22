ЦСКА про избиение фаната болельщиками «Спартака»: «Удивительно, как это возможно на матче РПЛ. Схожие инциденты были и на центральных трибунах. Ждем оперативного разбирательства»

На игру можно было попасть только с Fan ID.
"Ждем оперативного разбирательства со стороны коллег и правоохранительных органов с применением справедливых санкций по отношению к напавшим.
Удивительно, как случившееся стало возможным на матче РПЛ. Тем более, по нашей информации, схожие инциденты имели место быть и во время матча на центральных трибунах.
Требуем привлечения к ответственности нарушителей и готовы оказать всю необходимую помощь нашим пострадавшим болельщикам", — написал директор по коммуникациям Кирилл Брейдо.