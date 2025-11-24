Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
0
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
4
:
Париж
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
4
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
3
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Лорьян
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
3
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Рома
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Лион
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Зенит
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Парма
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Факел
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Ростов
0
П1
X
П2

Глава РПЛ Алаев о смерти Симоняна: «Человек-явление, символ связи множества поколений. Он был успешен как игрок, как тренер, как управляющий. Вечная память Никите Павловичу!»

Президент РПЛ Александр Алаев выразил соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна.

Источник: Спортс"

Олимпийский чемпион и лучший бомбардир в истории «Спартака» скончался на 100‑м году жизни.

"Уход Никиты Павловича Симоняна — огромная утрата для всего российского футбола. Его значимость для нашей игры невозможно описать одним статусом, парой слов.

Он не просто лучший бомбардир в истории «Спартака», не просто чемпион СССР и как игрок, и как тренер, не просто олимпийский чемпион 1956 года. Симонян — это человек-явление, символ связи множества поколений.

Никита Павлович был героем нашего футбола — кумиром советских мальчишек и примером для подражания тех, кто родился уже в совсем другую эпоху. Никита Павлович уникален: он был успешен как игрок, как тренер, как управляющий, ведь он до последнего дня жизни занимал пост первого вице-президента РФС.

Мне повезло работать с Никитой Павловичем и видеть его неиссякаемый энтузиазм. Он всегда приезжал в Дом футбола на Таганке с улыбкой и поражал сотрудников всех возрастов задором, глубиной мысли, интересом к делу. Вечная память Никите Павловичу! И соболезнования всем близким и родным нашей любимой легенды футбола", — приводит слова Алаева пресс-служба РПЛ.