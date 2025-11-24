Глава РПЛ Алаев о смерти Симоняна: «Человек-явление, символ связи множества поколений. Он был успешен как игрок, как тренер, как управляющий. Вечная память Никите Павловичу!»

Никита Павлович был героем нашего футбола — кумиром советских мальчишек и примером для подражания тех, кто родился уже в совсем другую эпоху. Никита Павлович уникален: он был успешен как игрок, как тренер, как управляющий, ведь он до последнего дня жизни занимал пост первого вице-президента РФС.