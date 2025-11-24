«Интер Майами» Месси сыграет дома с «Нью-Йорк Сити» в ½ финала Кубка МЛС 29 или 30 ноября

«Интер Майами» сегодня разгромил в ¼ финала на выезде «Цинциннати» (4:0).
В другом полуфинале «Ванкувер Уайткэпс», за которых играет Томас Мюллер, встретится с победителем пары «Сан-Диего» — «Миннесота».
29 или 30 ноября флоридцы, за которых выступает Лионель Месси, встретится дома с «Нью-Йорк Сити», который в ¼ финала обыграл в гостях победителя регулярного чемпионата «Филадельфия Юнион» (1:0).
