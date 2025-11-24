Глава федерации футбола Армении назвал Симоняна гордостью армянского народа

По его словам, особого восхищения заслуживает то, что Симонян до последних дней жизни был вовлечен в футбольные будни, работал и был предан игре, постоянно демонстрируя свою поразительную скромность и силу духа. «Футбольное наследие и личные качества Никиты Симоняна останутся постоянным примером самых высоких спортивных и человеческих ценностей. От имени федерации футбола Армении, армянской футбольной семьи выражаю глубокие соболезнования семье Никиты Симоняна, друзьям и всем, кто был связан с его именем и делом», — — говорится в заявлении.