Симоньян выразила соболезнования после смерти Симоняна

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна, отметив, что он прожил «потрясающую жизнь».
Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет.
«Ох, Никита Палыч. Приезжал совсем недавно к нам домой, договорились вместе отметить его столетие в следующем году. Мы не родственники, просто однофамильцы. Он крепко дружил с отцом Тиграна, великим советским режиссером Эдмондом Кеосаяном. Потрясающую прожил жизнь, всем бы такую. Царство Небесное», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского «Спартака» (160 голов). Он выступал за «красно-белых» с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе — сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в РФС.