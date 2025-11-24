Ричмонд
Матчи в Армении начнутся с минуты молчания в память о Симоняне

Матчи первенства Армении начнутся с минуты молчания в память о Симоняне.

Источник: Спорт РИА Новости

ЕРЕВАН, 24 ноя — РИА Новости. Матчи первенства Армении по футболу начнутся с минуты молчания в связи с кончиной олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна, сообщает пресс-служба федерации футбола страны.

Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет.

«В память о легенде армянского футбола перенесенный матч третьего тура премьер-лиги, 15-го тура, а также все игры 17-го тура первой лиги начнутся с минуты молчания. Команды выйдут на поле с черными повязками на рукавах», — говорится в сообщении.

Никита Симонян являлся олимпийским чемпионом Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского «Спартака» (160 голов). Он выступал за «красно-белых» с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе — сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в РФС.