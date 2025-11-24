Ричмонд
Агент Шпинев: «Батраков отказался от 120 миллионов долларов в год. Саудиты предлагали 10 млн в месяц. Но для Леши очень важно играть в футбол, не деньги правят всем»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, заявил, что 20-летний россиянин отказался от зарплаты в 120 миллионов долларов в год.

Источник: Спортс"

— Какая сейчас цена Батракова?

— Чем больше, тем лучше. Есть цена, есть голевые действия, есть футбольная инициатива, которую видят селекционеры. Количество команд, которые им интересуются, — больше 10.

Если бы вы знали, от каких предложений отказался Леша…120 миллионов долларов в год! 120 миллионов долларов в год!

— Кто предлагал ему столько?

— Саудиты. 10 миллионов долларов в месяц. Но для Леши очень важно играть в футбол, а не заканчивать карьеру. Не деньги правят всем.

Это зарплата уровня Роналду? Кришу 40 лет, а Леше — 20, — сказал Шпинев.