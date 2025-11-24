Агент Шпинев: «Батраков отказался от 120 миллионов долларов в год. Саудиты предлагали 10 млн в месяц. Но для Леши очень важно играть в футбол, не деньги правят всем»

— Какая сейчас цена Батракова?
— Чем больше, тем лучше. Есть цена, есть голевые действия, есть футбольная инициатива, которую видят селекционеры. Количество команд, которые им интересуются, — больше 10.
Если бы вы знали, от каких предложений отказался Леша…120 миллионов долларов в год! 120 миллионов долларов в год!
— Кто предлагал ему столько?
— Саудиты. 10 миллионов долларов в месяц. Но для Леши очень важно играть в футбол, а не заканчивать карьеру. Не деньги правят всем.
Это зарплата уровня Роналду? Кришу 40 лет, а Леше — 20, — сказал Шпинев.