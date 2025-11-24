«Реал» предлагал Винисиусу контракт на 20 млн евро в год, а после отказа спрашивал, сколько игрок хочет. Агенты запросили около 30 млн с учетом бонуса за продление, который в «Реале» не&

The Athletic сообщает, что бразилец получает около 18 млн евро (после вычета налогов) в год. В 2025-м руководство предлагало заключить новый договор с зарплатой в районе 20 млн, но получило отказ. Тогда представителям Винисиуса предложили самим назвать сумму.
Агенты запросили один из крупнейших контрактов в истории клуба — на 30 млн в год с учетом премий (примерно на уровне того, что был у Криштиану Роналду). В том числе был предусмотрен бонус за продление договора, хотя в «Реале» его обычно не выплачивают.
Переговоры продолжились перед началом сезона, но зашли в тупик. По мнению источников The Athletic, действия Винисиуса — это не какая-то особая тактика, а нежелание подписывать долгосрочный контракт в ситуации, когда есть разногласия с Хаби Алонсо, главным тренером. Руководство «Реала» это не удивляет, но беспокоит.
Действующее соглашение с вингером сборной Бразилии рассчитано до 2027 года.
Винисиус из-за сложных отношений с Алонсо не хочет продлевать контракт с «Реалом». Вингер сказал об этом Пересу на встрече, когда извинялся за поведение в класико (The Athletic).