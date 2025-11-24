Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Ротор
0
:
Челябинск
1
Все коэффициенты
П1
8.50
X
3.15
П2
1.63
Футбол. Италия
20:30
Торино
:
Комо
Все коэффициенты
П1
3.64
X
3.20
П2
2.29
Футбол. Италия
22:45
Сассуоло
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.25
П2
4.02
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.00
П2
4.35
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.47
П2
4.01
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Реал
2
П1
X
П2

«Реал» предлагал Винисиусу контракт на 20 млн евро в год, а после отказа спрашивал, сколько игрок хочет. Агенты запросили около 30 млн с учетом бонуса за продление, который в «Реале» не&

Винисиус Жуниор не спешит продлевать контракт с «Реалом».

Источник: Спортс"

The Athletic сообщает, что бразилец получает около 18 млн евро (после вычета налогов) в год. В 2025-м руководство предлагало заключить новый договор с зарплатой в районе 20 млн, но получило отказ. Тогда представителям Винисиуса предложили самим назвать сумму.

Агенты запросили один из крупнейших контрактов в истории клуба — на 30 млн в год с учетом премий (примерно на уровне того, что был у Криштиану Роналду). В том числе был предусмотрен бонус за продление договора, хотя в «Реале» его обычно не выплачивают.

Переговоры продолжились перед началом сезона, но зашли в тупик. По мнению источников The Athletic, действия Винисиуса — это не какая-то особая тактика, а нежелание подписывать долгосрочный контракт в ситуации, когда есть разногласия с Хаби Алонсо, главным тренером. Руководство «Реала» это не удивляет, но беспокоит.

Действующее соглашение с вингером сборной Бразилии рассчитано до 2027 года.

Винисиус из-за сложных отношений с Алонсо не хочет продлевать контракт с «Реалом». Вингер сказал об этом Пересу на встрече, когда извинялся за поведение в класико (The Athletic).