Бояринцев уволился из «Ротора» «по личным обстоятельствам» после 1 победы в 6 играх

Денис Бояринцев вместе с Олегом Нечаевым и Сергеем Толстых уволился из «Ротора» после поражения от «Челябинска» (0:2).

Источник: Спортс"

"Во-первых, хочу принести извинения нашим болельщикам, которые пришли в этот морозный вечер на стадион и поддерживали нашу команду все 90 минут.

Во-вторых, Денис Константинович действительно покидает команду по личным обстоятельствам. Мы еще раз благодарим Дениса Бояринцева за проделанную работу на протяжении полутора лет в клубе и желаем ему успехов в дальнейшей карьере.

Наши цели и задачи неизменны, трудности закаляют команду. Завтра у команды собрание, после которого вы узнаете о наших дальнейших шагах«, — заявил генеральный директор “Ротора” Андрей Кривов.

Бояринцев возглавил команду в мае 2024 года, а в марте 2025-го с ним продлили контракт.

«Ротор» идет на 7-м месте в Первой лиге, набрав 29 очков в 20 турах. В последних шести играх у волгоградцев всего одна победа.