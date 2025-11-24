Хавбек «Эвертона» Гуйе удален за ссору с одноклубником в матче с «МЮ». Сенегалец дал Кину пощечину после недопонимания в штрафной — пришлось разнимать

На 13-й минуте полузащитник «Эвертона» завладел в своей штрафной мячом после атаки соперника и сделал передачу в направлении Майкла Кина, но тот не откликнулся. Бруну Фернандеш воспользовался этим недопониманием и нанес удар — выше ворот.
Гуйе вышел из себя и начал выяснять отношения с 32-летним защитником. Он дал партнеру пощечину, тот его оттолкнул, после чего футболистов разняли их товарищи по команде.
За свое поведение сенегалец получил от Тони Хэррингтона красную карточку. Гуйе пришлось удерживать и уговаривать уйти с поля.
«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». 0:1 — Дьюзбери-Холл открыл счет, Гуйе удален за удар по лицу партнера по команде Кина! Онлайн-трансляция.