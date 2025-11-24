Хавбек «Эвертона» Гуйе удален за ссору с одноклубником в матче с «МЮ». Сенегалец дал Кину пощечину после недопонимания в штрафной — пришлось разнимать

На 13-й минуте полузащитник «Эвертона» завладел в своей штрафной мячом после атаки соперника и сделал передачу в направлении Майкла Кина, но тот не откликнулся. Бруну Фернандеш воспользовался этим недопониманием и нанес удар — выше ворот.