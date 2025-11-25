Ричмонд
«Случай звучит сиреной для всех»: комментатор о раке Алдонина

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин в своем Telegram-канале признался, что его ошеломили новости про рак у бывшего футболиста московского ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина.

Источник: РИА "Новости"

«Случай Жени, титулованного спортсмена и крепкого зожника, сиреной звучит для всех. Для российских мужиков, в культуре которых не принято сливать душевный груз и проверяться на телесные болячки. Ребят, читайте о коварных болезнях, не ленитесь. И отправляйтесь на чекап. Я собираюсь», — отметил он.

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщила, что футболисту потребуется длительное и дорогостоящее лечение. В СМИ также появилась информация, что у Алдонина онкология в тяжелой стадии.

Сам Алдонин заявил, что шансы справиться с заболеванием есть.

Алдонин два раза завоевывал титул чемпиона России, а также пять раз становился обладателем Кубка страны. В 2005 году Евгений в составе ЦСКА завоевал Кубок УЕФА. Он завершил карьеру в 2018 году. В составе сборной России Алдонин провел 29 матчей, не сумев отметиться забитыми мячами. Также футболист известен по выступлениям за волгоградский «Ротор», нижегородскую «Волгу», «Мордовию» и красногорский «Зоркий».