Вратаря «Генгама» Бартуша оскорбляли обезьяньим уханьем во время матча с «Амьеном» в Лиге 2, судья Фраппар рассматривала остановку игры. LFP расследует инцидент

Профессиональная лига Франции расследует проявления расизма в отношении вратаря «Генгама» Тедди Бартуша на матче с «Амьеном» в Лиге 2.

Источник: Спортс"

Субботний матч 15-го тура Лиги 2 в Амьене завершился победой «Генгама» со счетом 2:1. Во время матча часть зрителей оскорбляла вратаря гостей Бартуша, подражая звуками обезьянам, сообщает L"Equipe.

В перерыве матча Бартуш сообщил об инцидентах судье и делегату матча. Арбитр Стефани Фраппар пообещала, что в случае повторных нарушений матч будет приостановлен в соответствии с протоколом, однако в итоге встреча была доиграна.

Сообщается, что дисциплинарный комитет просит провести расследование инцидентов, участники матча также дадут показания.

Впоследствии «Амьен» и «Генгам» выпустили совместное заявление, в котором осудили случившееся.

«Амьен» и «Генгам» решительно осуждают действия небольшой группы людей, оскорблявших вратаря «Генгама» Тедди Бартушем. Инцидент произошел непосредственно перед началом матча между двумя клубами в субботу днем.

В перерыве голкипер «Генгама» сообщил об инциденте официальным лицам матча и судье Стефани Фраппар, которая сообщила ему, что в случае повторного нарушения будет применен протокол, установленный LFP. Когда выкрики прекратились, матч был доигран до конца.

Клубы поддерживают вратаря «Генгама», который, по понятным причинам, возмущен этими действиями, и осуждают любое расистское поведение, которому абсолютно нет места на спортивных объектах", — говорится в заявлении.