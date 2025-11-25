Ричмонд
Спаллетти перед матчем с «Буде-Глимт»: «Поле и климат играют не в пользу “Юве”, это вопрос привычки. С “Фиорентиной” мы сыграли не так плохо, как всем кажется»

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча с «Буде-Глимт».

Источник: Спортс"

Игра 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов пройдет в Буде 25 ноября.

О матче с «Фиорентиной».

«Давайте разберем все по порядку, потому что сложилось впечатление, будто случилась катастрофа. Команда сыграла не так плохо, как все думают. Я был первым, кто признал, что мы должны сделать больше и выбраться. Мы должны использовать имеющиеся у нас ресурсы и проявлять свои качества. Я видел желание этой команды».

О матче с «Буде-Глимт».

"Поле и климат играют не в нашу пользу. Мне повезло, что я работал за границей. Здесь другой воздух, очень холодно, мы не привыкли к такому. Это вопрос привычек, которые отличаются от наших.

Наше рвение должно компенсировать разницу между двумя командами. Они очень хорошо разбираются в игроках, дело не только в поле и в холоде. Соперник хорошо зарекомендовал себя на международных турнирах", — сказал Спаллетти.