Кукурелья о подготовке к игре против Ямаля: «Сказал Эстевао надеть щитки — буду на нем тренироваться. Он способен выйти на уровень Ламина, если продолжит в том же духе»

Марк Кукурелья рассказал, как готовится к матчу против «Барселоны», в котором ему, вероятно, предстоит опекать Ламина Ямаля.

"Я сказал Эстевао, чтобы он надел щитки на тренировку, потому что я буду тренироваться на нем.

Нет, это, конечно, будет тяжело. Против таких футболистов всегда сложно играть, потому что у них есть особый дар и много навыков. Но завтра будет не игра Кукурельи против Ямаля, а большой матч.

Партнеры будут стараться мне помогать, и нам надо сыграть очень хорошо, поскольку мы хотим победить. Битва будет тяжелой, но, надеюсь, мы способны победить.

И Ямаль, и Эстевао — особенные футболисты, очень талантливые. Они всегда хотят владеть мячом. Всегда стараются обыграть оппонента. Они способны решать судьбу матчей.

Разница только в том, что Ламин играет в Европе два или три сезона, а Эстевао только приехал — но уже хорош. Если он продолжит в том же духе и будет прибавлять во всех аспектах, то может достичь уровня Ямаля«, — отметил защитник “Челси”.