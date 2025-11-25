«Алонсо начинает напоминать Бенитеса, это очень опасно. В игре “Реала” нет улучшений — думаю, Хаби и сам понимает, что не может навязывать идеи из Бундеслиги». Журналист Родригес о тренере

«Меня очень беспокоит игра “Реала”. В ней нет улучшений. Самое серьезное тактическое изменение от Хаби Алонсо в этом матче — это поставить Франа Гарсию на фланг, чего я ожидал меньше всего. Я не вижу никаких улучшений. Хаби в это не верит. Он начинает напоминать Рафу Бенитеса… Быть похожим на Бенитеса или Хулена Лопетеги очень опасно. Я не знаю, что он хочет сделать с командой.