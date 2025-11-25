Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Торпедо
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
6.30
X
4.03
П2
1.61
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
0
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Комо
5
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
0
:
Челябинск
2
П1
X
П2

«Алонсо начинает напоминать Бенитеса, это очень опасно. В игре “Реала” нет улучшений — думаю, Хаби и сам понимает, что не может навязывать идеи из Бундеслиги». Журналист Родригес о тренере

Журналист Хуанма Родригес сравнил Хаби Алонсо с Рафаэлем Бенитесом.

Вчера «Реал» сыграл вничью с «Эльче» (2:2) в 13-м туре Ла Лиги.

«Меня очень беспокоит игра “Реала”. В ней нет улучшений. Самое серьезное тактическое изменение от Хаби Алонсо в этом матче — это поставить Франа Гарсию на фланг, чего я ожидал меньше всего. Я не вижу никаких улучшений. Хаби в это не верит. Он начинает напоминать Рафу Бенитеса… Быть похожим на Бенитеса или Хулена Лопетеги очень опасно. Я не знаю, что он хочет сделать с командой.

«Реал» — это не то же самое, что команда Бундеслиги, даже «Бавария». Команда выглядит плоской. На этот раз они снова играли в три центральных защитника, и некоторые игроки просто не попадали в игру. Защитники «Реала» играют как дети.

Думаю, Хаби Алонсо и сам понимает, что не может навязывать «Реалу» идеи, которые он привез из Германии", — сказал Родригес в эфире El Chiringuito.