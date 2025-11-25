Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Торпедо
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
6.30
X
4.03
П2
1.61
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
0
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Комо
5
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
0
:
Челябинск
2
П1
X
П2

«МЮ» занимает 10-е место в таблице АПЛ, отставая от «Арсенала» на 11 очков. «Эвертон» опередил «Ливерпуль»

«Манчестер Юнайтед» занимает 10-е место в АПЛ после 12-го тура.

Команда Рубена Аморима уступила «Эвертону» в домашнем матче АПЛ (0:1), играя в большинстве с 13-й минуты после удаления Идриссы Гуйе.

В 12 турах чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» одержал 5 побед, проиграл 4 матча и трижды сыграл вничью. Команда набрала 18 очков и занимает 10-е место в таблице. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет 11 очков.

«Эвертон», также набравший 18 очков, поднялся на 11-е место и опередил «Ливерпуль» по дополнительным показателям.

В следующем туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Кристал Пэлас». Игра пройдет 30 ноября.