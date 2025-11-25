«МЮ» занимает 10-е место в таблице АПЛ, отставая от «Арсенала» на 11 очков. «Эвертон» опередил «Ливерпуль»

В 12 турах чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» одержал 5 побед, проиграл 4 матча и трижды сыграл вничью. Команда набрала 18 очков и занимает 10-е место в таблице. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет 11 очков.