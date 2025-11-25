Ричмонд
Дьюзбери-Холл об удалении Гуйе за пощечину одноклубнику: «Секундное помешательство, Идрисса извинился в перерыве. “Эвертон” мог посыпаться и проиграть, но мы огреагировали великолепно»

Полузащитник «Эвертона» Кирнан Дьюзбери-Холл прокомментировал удаление Идриссы Гуйе в матче с «Манчестер Юнайтед».

Источник: Спортс"

В 12-м туре АПЛ «Эвертон» обыграл «МЮ» в гостях (1:0), оставшись в меньшинстве на 13-й минуте после удаления Гуйе за пощечину одноклубнику Майклу Кину.

"Это было просто секундное помешательство. Конечно, этого можно было избежать. Все, что я могу сказать, это то, что Идрисса извинился перед нами в перерыве и высказал свое мнение. Это все, что он мог сделать, и мы двигаемся дальше.

Реакция ребят после этого была великолепной, на высшем уровне. Мы легко могли посыпаться и проиграть матч, но это, вероятно, помогло нам еще больше вырасти как команде.

Тренер просто сказал, что разберется с ситуацией в другой раз, и нужно было просто придерживаться изначального плана. Он лишь хотел, чтобы мы продолжали то, что делаем, и сосредоточились на том, что мы можем изменить", — сказал Дьюзбери-Холл в интервью Sky Sports.