Футбол. Кубок России
18:00
Торпедо
:
Балтика
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
0
:
Эвертон
1
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Севилья
1
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Пиза
2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Комо
5
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
0
:
Челябинск
2
Аморим о 0:1 от «Эвертона»: «Соперник был лучше и в полном составе, и вдесятером. Меня беспокоило то, как мы играли, “МЮ” должен стараться лучше»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался после поражения от «Эвертона».

«МЮ» уступил в домашнем матче 12-го тура АПЛ (0:1). С 13-й минуты «Эвертон» играл в меньшинстве — красную карточку за пощечину партнеру по команде получил Идрисса Гуйе.

— Они были лучше как в полном составе, так и вдесятером. Я чувствовал, что мы играли не с такой интенсивностью. Они заслужили победу.

Соперник помог нам удалением. Нам нужно делать [больше] в каждый момент. Если они вдесятером, нужно давить на них в финальной трети. Мы должны стараться лучше.

— Ощущается ли это как шаг назад?

— Да. Особенно в том, как мы играли. Забудьте про результат. Результат действительно плохой, но меня больше беспокоило чувство, которое я испытывал во время игры. Сегодня все должны были играть лучше.

— Что вы сказали игрокам?

— Ничего. Завтра у нас тренировка. Мы разберемся со всем завтра, — сказал Аморим.