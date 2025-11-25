Тренер «Эвертона» Мойес об удалении Гуйе против «МЮ»: «Мне нравится, когда мои игроки злятся друг на друга. Они должны так реагировать, если вы хотите, чтобы команда побеждала»

Мне говорили, что если кто-то даст пощечину своему одноклубнику, у вас могут быть проблемы, но у этого есть и другая сторона. Мне нравится, когда мои игроки борются друг с другом и злятся друг на друга. Если вы хотите, чтобы команда побеждала и обладала устойчивостью и жесткостью — что и позволило нам добиться результата, — то, я думаю, у вас должны быть игроки, которые будут реагировать подобным образом.