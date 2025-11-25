Мойес впервые победил «МЮ» на «Олд Траффорд» — в 18-м матче. Было 4 ничьих и 13 поражений

Это первая победа Мойеса на домашнем стадионе манкунианцев.
До этого в активе тренера было 17 матчей на «Олд Траффорд» — 4 ничьих и 13 поражений.
Какой позор «МЮ»! Почти 90 минут в большинстве и поражение «Эвертону».
