Шпинев о мнении, что «агенты — зло»: «90% правды. Я не воровал и не обманывал, а про других агентов наслышан не меньше вашего. В российском футболе масса подонков»

— В начале года у вас дома прошли обыски из-за уголовного дела о коррупции в футболе. Какие тут новости?
— Все закончилось благополучно. В Самаре произошла смена губернатора, завели уголовное дело.
Не знаю, как оно закончилось, но я получил письменное уведомление, что вопросов нет, и мне вернули конфискованный телефон — все хорошо.
— Как вы реагируете, когда говорят: «Агенты — зло»?
— В этом 90% правды.
Но скажу за себя — каждому из вас могу открыто смотреть в глаза. Я не воровал и не обманывал, поэтому не выгляжу подонком.
А про других агентов наслышан не меньше вашего: как себя ведут, как поступают с клиентами. Да и в целом в российском футболе масса подонков, — сказал Вадим Шпинев.