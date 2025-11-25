Юран о «Спартаке» в дерби: «Часто слышал: “Да что это за футбол, нужно в атаку!”. Надо определиться: либо красивый футбол без результата, либо мы будем чемпионами»

"Кто меньше владеет мячом, тот выигрывает матч. Процент владения набирается перепасовкой между защитниками и вратарями. Нужно выбирать: либо результат, либо владение мячом.
«Спартак» подсушил второй тайм. И если ты хочешь стать чемпионом, нужно иногда проводить такие матчи, особенно с конкурентами.
Часто слышал: «Да что это за футбол, нужно в атаку!». Но тут надо определиться: либо красивый футбол без результата, либо мы все-таки будем чемпионами", — сказал Сергей Юран.
