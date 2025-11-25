Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Торпедо
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
6.43
X
4.04
П2
1.59
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
0
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Комо
5
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
0
:
Челябинск
2
П1
X
П2

Юран о «Спартаке» в дерби: «Часто слышал: “Да что это за футбол, нужно в атаку!”. Надо определиться: либо красивый футбол без результата, либо мы будем чемпионами»

Бывший тренер клубов РПЛ Сергей Юран высказался о тактике «Спартака» в матче Мир РПЛ против ЦСКА (1:0).

Источник: Спортс"

"Кто меньше владеет мячом, тот выигрывает матч. Процент владения набирается перепасовкой между защитниками и вратарями. Нужно выбирать: либо результат, либо владение мячом.

«Спартак» подсушил второй тайм. И если ты хочешь стать чемпионом, нужно иногда проводить такие матчи, особенно с конкурентами.

Часто слышал: «Да что это за футбол, нужно в атаку!». Но тут надо определиться: либо красивый футбол без результата, либо мы все-таки будем чемпионами", — сказал Сергей Юран.

