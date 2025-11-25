Ричмонд
Александр Филимонов: «От нашего футбола — одно разочарование, очень сильно упал уровень. Каждый раз убеждаюсь — без просмотров матчей абсолютно ничего не теряю»

Бывший вратарь сборной России и «Спартака» Александр Филимонов выразил расстройство из-за нынешнего уровня российского футбола.

Источник: Спортс"

— Александр, перед интервью вы сказали, что не будете комментировать последние события российского чемпионата, потому что не смотрите футбол. В чем причина этого бойкота?

— Это — не бойкот. Основная причина — очень сильно упал уровень российского футбола.

Иногда в компании товарищей по «Спартаку» и сборной смотреть приходится. И каждый раз убеждаюсь, что без таких просмотров абсолютно ничего не теряю.

Разве что после матчей ветеранов не участвую в бурных дискуссиях. Только слушаю, что говорят коллеги. Одно расстройство и разочарование от нашего футбола.

— Даже чемпионаты мира, Европы и Лигу чемпионов не смотрите?

— Нет.

Когда в прошлом году проходил учебу в РФС на лицензию А УЕФА, смотрел европейский футбол, потому что это было необходимо для портфолио. Здесь, правда, другая причина.

После того, как российские сборные и клубы лишили участия в международных соревнованиях, посчитал, что и меня лишили любимого дела, которому посвятил всю свою жизнь, — сказал Александр Филимонов.