Рубен Аморим: «МЮ» даже не приблизился к борьбе за лучшие позиции в АПЛ. Нужно играть идеально, чтобы выигрывать. Против «Эвертона» мы выглядели неидеально"

— Почему от ваших футболистов не было интенсивности и что игроки не сделали?
— Мы много об этом говорим. Я понимаю точку, в которой команда находится. Такое же ощущение у меня было на протяжении всей серии без поражений. Я всегда это говорил.
Команда еще не достигла и даже не приблизилась к той точке, чтобы бороться за лучшие позиции в АПЛ.
Нам предстоит многое сделать. Нужно играть идеально, чтобы выигрывать матчи. Против «Эвертона» мы выглядели неидеально, — сказал Рубен Аморим.
Какой позор «МЮ»! Почти 90 минут в большинстве и поражение «Эвертону».