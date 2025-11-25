Ричмонд
Рубен Аморим: «МЮ» даже не приблизился к борьбе за лучшие позиции в АПЛ. Нужно играть идеально, чтобы выигрывать. Против «Эвертона» мы выглядели неидеально"

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим дал комментарий после поражения от «Эвертона» (0:1) в матче АПЛ.

Источник: Спортс"

— Почему от ваших футболистов не было интенсивности и что игроки не сделали?

— Мы много об этом говорим. Я понимаю точку, в которой команда находится. Такое же ощущение у меня было на протяжении всей серии без поражений. Я всегда это говорил.

Команда еще не достигла и даже не приблизилась к той точке, чтобы бороться за лучшие позиции в АПЛ.

Нам предстоит многое сделать. Нужно играть идеально, чтобы выигрывать матчи. Против «Эвертона» мы выглядели неидеально, — сказал Рубен Аморим.

Какой позор «МЮ»! Почти 90 минут в большинстве и поражение «Эвертону».