Агент Баринова о «Локомотиве»: «Для меня странно, что Дмитрий получает меньше Монтеса. Разговоров очень много, в том числе с Турцией, Францией и Испанией»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, оценил ситуацию с истекающим в конце этого сезона контрактом хавбека.

Источник: Спортс"

— Писали, что с назначением Ротенберга вероятность ухода Баринова из «Локомотива» возросла.

— Мой прогноз — 50 на 50.

Нужно обладать умением слышать, что хочет донести клуб. Если клуб не хочет ничего доносить и желает спустить ситуацию на тормозах — это одно. Если будут объяснять свои действия и поступки со всех сторон — это другое.

— Из Европы есть контакты по Баринову?

— Разговоров было очень много. В том числе с Турцией, Францией и Испанией. У нас есть два варианта, если Баринов не продлит контракт с «Локомотивом»: выкуп зимой за незначительную сумму или уход летом свободным агентом.

— В Европе готовы удовлетворить личные условия Баринова?

— Конечно. Для понимания — зарплата Монтеса в «Локомотиве» больше, чем у Баринова.

— Это разве честно?

— Это условия личных договоренностей, что поделать. Монтеса подписывали позже, чем Баринова.

— Получается, «Локомотив» недооценивает Баринова?

— Думаю, что клуб оценивает Диму достойно. Но для меня странно, что он получает меньше Сесара Монтеса, — сказал Вадим Шпинев.