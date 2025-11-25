Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Торпедо
:
Балтика
П1
6.43
X
4.04
П2
1.59
Футбол. Кубок России
20:30
Арсенал
:
Рубин
П1
3.95
X
3.40
П2
2.07
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Аякс
:
Бенфика
П1
3.65
X
3.69
П2
2.06
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Галатасарай
:
Юнион
П1
1.75
X
4.10
П2
4.30
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
0
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Комо
5
П1
X
П2

Каррагер о «Ливерпуле»: «Салах говорит только тогда, когда его признают лучшим игроком матча или когда ему нужен новый контракт. После поражений говорить всегда выходит ван Дейк»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер обратился к вингеру команды Мохамеду Салаху, который забил 4 гола и сделал 2 передачи в 12 матчах сезона АПЛ.

Источник: Спортс"

Мерсисайдцы находятся на 12-й позиции в таблице АПЛ на данный момент.

«После матча с “Ноттингемом” (0:3) Вирджил ван Дейк вышел и высказался, как и положено капитану команды.

После таких поражений ван Дейк всегда выходит и говорит. Это должен делать капитан, но в раздевалке должны быть и другие игроки, которые говорят от имени клуба.

Год назад Мохамед Салах не стеснялся говорить о своей ситуации и о том, что клуб не предлагает ему контракт. Я слышу, как Салах говорит только тогда, когда его признают лучшим игроком матча или когда ему нужен новый контракт.

Я хотел бы, чтобы Салах, один из лидеров и легенд «Ливерпуля», вышел и высказался от имени команды", — сказал Джейми Каррагер.