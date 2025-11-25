Александр Филимонов: «Российские тренеры играют по лекалам — эти шаблоны не ими придуманы, а скопированы у зарубежных команд. Но копия всегда будет хуже оригинала»

— В вашу бытность игроком существовал термин «спартаковский футбол». Расскажите об основных принципах этого стиля.
— В первую очередь это — умный футбол.
Спартаковские кружева, стеночки, забегания, скрещивания до автоматизма отрабатывались на тренировках. Они были необходимы для вскрытия плотной обороны соперника нестандартными ходами. Такой стиль был у «Спартака» с 50−60-х годов.
Но, когда нас тренировал Олег Иванович Романцев, он требовал от футболистов играть не по шаблону, не по накатанным рельсам, а импровизировать в зависимости от обстановки на поле.
Где надо, длинный пас на 40−50 метров отдать, навес сделать, издали ударить. Хотя эти приемы в каноны спартаковской игры не входят. Главное, чтобы действие привело к взятию ворот.
А сегодня российские тренеры играют по лекалам, шаблонам. Причем шаблоны эти не ими придуманы, а скопированы у зарубежных команд.
Но всем известно, что копия всегда будет хуже оригинала, — сказал Александр Филимонов.