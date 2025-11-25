Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Торпедо
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
6.43
X
4.04
П2
1.59
Футбол. Кубок России
20:30
Арсенал
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.40
П2
2.07
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Аякс
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.69
П2
2.06
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Галатасарай
:
Юнион
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.10
П2
4.30
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
0
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Комо
5
П1
X
П2

«Манчестер Сити» — «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Манчестер Сити» примет «Байер» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало — в 23:00 по московскому времени.

Матч пройдет на стадионе «Этихад». Okko покажет игру в прямом эфире.

Таблица Лиги чемпионов.

Статистика Лиги чемпионов.