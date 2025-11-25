Умер победитель Кубка СССР по футболу Сергей Крестененко

Крестененко 69 лет. По ходу игровой карьеры он выступал за московские «Торпедо», «Локомотив», «Спартак» и «Динамо», с которым выиграл Кубок СССР в 1977 году. Вместе со «Спартаком» стал серебряным призером чемпионата СССР (1981). В составе красно-белых в том же сезоне дошел до четвертьфинала Кубка европейских чемпионов, где московская команда проиграла испанскому «Реалу» (0:0, 0:2). В первой встрече он вышел на замену по ходу второго тайма.