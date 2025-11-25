Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Торпедо
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.65
П2
1.79
Футбол. Кубок России
20:30
Арсенал
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.40
П2
2.07
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Аякс
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.69
П2
2.06
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Галатасарай
:
Юнион
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.10
П2
4.40
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Буде-Глимт
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
3.19
X
3.79
П2
2.21
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Челси
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.05
П2
3.05
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Боруссия Д
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.93
П2
4.12
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Манчестер Сити
:
Байер
Все коэффициенты
П1
1.24
X
7.40
П2
11.50
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Марсель
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.94
X
3.53
П2
2.46
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Наполи
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.37
П2
10.50
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Славия Пр
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.13
X
3.37
П2
2.42
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
0
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Пиза
2
П1
X
П2

Умер победитель Кубка СССР по футболу Сергей Крестененко

Ему было 69 лет.

Источник: БЕЛТА

ВОРОНЕЖ, 25 ноября. /ТАСС/. Победитель Кубка СССР по футболу в составе московского «Динамо» Сергей Крестененко умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщила пресс-служба воронежского «Факела», в Союз ветеранов которого входил Крестененко.

Причина смерти не называется.

«Приносим искренние соболезнования родным и близким Сергея Васильевича, а также всем болельщикам футбольного клуба “Факел”, — говорится в сообщении.

Крестененко 69 лет. По ходу игровой карьеры он выступал за московские «Торпедо», «Локомотив», «Спартак» и «Динамо», с которым выиграл Кубок СССР в 1977 году. Вместе со «Спартаком» стал серебряным призером чемпионата СССР (1981). В составе красно-белых в том же сезоне дошел до четвертьфинала Кубка европейских чемпионов, где московская команда проиграла испанскому «Реалу» (0:0, 0:2). В первой встрече он вышел на замену по ходу второго тайма.

Также Крестененко защищал цвета воронежских «Факела» и «Стрелы». После этого работал тренером в ряде воронежских клубов, включая «Факел», в котором трудился с 2002 по 2008 год.